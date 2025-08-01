В Краматорске прогремел взрыв: часть города осталась без света

Часть Краматорска осталась без света после взрыва утром 1 августа

В пятницу, 1 августа, около 10:30 в городе Краматорск Донецкой области прогремел взрыв. Часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Также в сообщении отмечается, что к месту происшествия выехали машины скорой помощи.

Позже начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что в результате аварийного отключения часть города осталась без света.

«Специалисты выясняют объем повреждений, подробная информация будет предоставлена позже», — написал он в телеграм-канале.

Также Краматорский РЭС сообщает, что в связи с аварийным отключением на линии 110 кВ (после взрыва) отключилась подстанция КрамТЭЦ, без электроснабжения частично остался Краматорск.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате российского удара по центру Краматорска днем 31 июля увеличилось до трех — от полученных ранений в больнице скончалась женщина 1970 года рождения.