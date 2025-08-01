FPV-дрон ВСУ уничтожил КАБ РФ, упавший на позиции оккупантов

Место детонации КАБ после попадания FPV-дрона.

В районе Соледара бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили неразорвавшуюся корректируемую авиабомбу (КАБ), которая ранее упала на позиции российской пехоты. Видео опубликовано на Telegram-канале бригады.

Место сброса КАБ российской авиацией по позициям захватчиков северо-западнее Соледара в Донецкой области.

По данным проекта War Archive, зафиксировавшего место удара, боеприпас не сработал и остался лежать северо-западнее Соледара в Донецкой области.



На этом участке фронта размещены подразделения 6-го отдельного мотострелкового полка (так называемой ЛНР) и бойцы штурмовых групп «Шторм-Z».

Согласно сводке Генштаба, за последние сутки потери российской армии составили 940 человек убитыми и ранеными.