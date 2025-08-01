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Украина усиливает оборону на востоке: возводится тройной щит укреплений

01 августа 2025, 12:25

Украина усиливает оборону на востоке: возводится тройной щит укреплений

Украина усиливает оборону на востоке: возводится тройной щит укреплений

На востоке Украины продолжается масштабное строительство оборонительных сооружений, призванных остановить летнее наступление российских войск. Об этом пишет «Оперативный Краматорск» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, Украина разворачивает крупнейшую за время полномасштабной войны программу по укреплению фронта — от Донецкой области до Запорожской  и Харьковской. Основная ставка — на быстрый темп строительства и многоуровневую защиту.

Программа возведения укреплений стартовала два года назад, но регулярно сталкивается с задержками, ударами врага и коррупционными скандалами. Эти факторы уже привели к прорывам на севере, где российские силы воспользовались недостроенными рубежами и начали наступление численностью до 50 тысяч человек.

Теперь основной акцент сделан на тройной пояс обороны: первую линию возводят пехотные подразделения; вторую — инженерные части; третью, охватывающую ключевые города и границы областей, — гражданские администрации. Общая цель — не допустить прорыва противника вглубь украинской территории.

Как сообщается, быстро меняющаяся обстановка на фронте требует пересмотра подходов. Если ранее основным приоритетом была защита от артиллерии, то теперь главная угроза — дроны. Современные траншеи копаются глубже, оборудуются укрытиями для небольших групп и командными пунктами для операторов беспилотников. Классические наблюдательные посты постепенно теряют эффективность.

Напомним, в июле ВСУ уничтожили рекордное количество БПЛА РФ.

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оборонительные укрепления
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