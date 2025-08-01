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Украина получит от Германии еще две установки Patriot

01 августа 2025, 12:53

Украина получит от Германии еще две установки Patriot

Германия передаст Украине две дополнительные установки Patriot. Фото: Википедия Германия передаст Украине две дополнительные установки Patriot. Фото: Википедия

В ближайшие дни бундесвер передаст Киеву дополнительные пусковые установки Patriot, а в течение двух-трех месяцев — компоненты к ним. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что взамен Германия станет первой страной в очереди на получение от США новых Patriot последнего поколения — эту покупку оплачивает сама ФРГ. 

Такую схему поставок предложил в июне министр обороны Германии Борис Писториус — чтобы усилить противовоздушную оборону Украины как можно скорее.

Всего у Германии было 12 комплексов Patriot, но три она передала Украине ранее, еще два арендовала Польша, а как минимум один был постоянно недоступен из-за технического обслуживания или обучения.

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