Танк Т-62 ВС РФ в поле на Гуляйпольском направлении.

Агент движения «АТЕШ» из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады успешно зафиксировал и оперативно передал Силам обороны Украины координаты замаскированных российских танков Т-62 на Запорожском направлении.

Благодаря полученной информации украинские военные получили возможность быстро отреагировать и принять меры по уничтожению техники противника.

Особо отмечается, что растёт число российских военных, которые осознают преступный характер войны и начинают сотрудничать с украинской стороной.



В последние недели зафиксированы случаи передачи координат техники, командных пунктов, а также саботажа приказов и намеренного выведения вооружения из строя.