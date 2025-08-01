Россияне сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: ранен человек, поврежден мост

Последствия российского обстрела Константиновской громады 1 августа. Фото: ГВА

Российские военные нанесли удары управляемыми авиабомбами по территории Константиновской громады 1 августа: один человек ранен, поврежден мост.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате вражеского удара по Иванопольскому старостинскому округу был поврежден мост, являющийся частью важной транспортной артерии региона. Кроме того, по городу Константиновка нанесен еще один удар, в результате чего, к сожалению, один мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении.

Также повреждены фасад отделения ритуальных услуг, фасады трех многоэтажных и трех частных жилых домов, линия газопровода.