На велосипеде собирала координаты для прорыва российских диверсантов под Сумами

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки, которая готовила проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) страны-агрессора в направлении Сум. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, завербованная через пророссийские Telegram-каналы. Ее главной задачей была разведка приграничных районов: женщина собирала координаты расположения блокпостов и опорных пунктов Сил обороны Украины.

Согласно оперативной информации, российская сторона намеревалась использовать полученные данные для организации прорывов линии фронта. В частности, враг искал уязвимые места и «слепые зоны» обороны, чтобы зайти в тыл и закрепиться до подхода основных сил.



Для выполнения задач женщина установила скрытую миникамеру на своем велосипеде и фиксировала перемещения возле военных объектов. Фото и видеозаписи с привязкой к карте она передавала своему куратору через мессенджер.

Сотрудники СБУ своевременно выявили подозреваемую и задокументировали каждый этап ее сотрудничества с оккупантами. Кроме того, были проведены меры по защите позиций украинской обороны в регионе.

На завершающем этапе спецоперации агентку задержали с поличным — в момент, когда она снимала пограничный мост, готовя маршрут для российского ДРГ. Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, за текущую неделю СБУ задержала четверых агентов российских спецслужб. Трое из них — военнослужащие.