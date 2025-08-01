В Краматорске, Дружковке и Константиновке приостановили подачу воды из-за отключения насосов

В связи с внезапным аварийным отключением электроснабжения на насосной станции приостановлена подача воды на три города северного региона Донецкой области.
Об этом сообщил диспетчер Дружковского производственного управления водно-канализационного хозяйства (ПУВКХ).
Отмечается, что полностью приостановлена подача воды на города Дружковка и Константиновка.
На Краматорск — частично.
В ПУВКХ заявили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.
Ранее сообщалось, что с 10 часов утра 1 августа в городе Краматорск Донецкой области зафиксировано 5 атак ударных дронов.
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