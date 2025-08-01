В Краматорске, Дружковке и Константиновке приостановили подачу воды из-за отключения насосов

В связи с внезапным аварийным отключением электроснабжения на насосной станции приостановлена подача воды на три города северного региона Донецкой области.

Об этом сообщил диспетчер Дружковского производственного управления водно-канализационного хозяйства (ПУВКХ).

Отмечается, что полностью приостановлена подача воды на города Дружковка и Константиновка.

На Краматорск — частично.

В ПУВКХ заявили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что с 10 часов утра 1 августа в городе Краматорск Донецкой области зафиксировано 5 атак ударных дронов.