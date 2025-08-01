Утром село Доброполье попало под российский обстрел: есть раненые

Россияне атаковали Донетчину. Фото: ГСЧС

В пятницу утром, 1 августа, российские военные нанесли удар по селу Доброполье Криворожской поселковой военной администрации Донецкой области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В результате атаки двое мирных жителей получили ранения. Также повреждены два частных жилых дома и хозяйственная постройка.





На месте происшествия возник пожар складского здания. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м и предотвратили дальнейшее распространение огня.



Ранее мы писали, что с 10 часов утра 1 августа в городе Краматорск Донецкой области зафиксировано 5 атак ударных дронов.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях