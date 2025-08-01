В Краматорске российский дрон попал в многоэтажный дом: горят квартиры

Краматорск: пожар возник в квартире многоэтажного дома после попадания беспилотника. Фото: Оперативный Краматорск

Российские военные с самого утра 1 августа атакуют беспилотниками город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

К 16:30 зафиксировано не менее 8 попаданий в жилые дома и объекты инфраструктуры.

Отмечается, что в результате одного из попаданий загорелись квартиры в многоэтажке на 17-м участке. На месте работают спасатели.

В 14:57 зафиксирован удар БПЛА в районе здания Краматорского городского совета.

Также одно из попаданий в 14:13 пришлось в дерево возле здания Краматорского горсовета.

Позже еще один российский дрон попал в многоэтажный дом. Там возникли пожары на двух этажах.

По сообщению Краматорской ГВА, в связи с тревожный ситуацией по безопасности и аварийными отключениями света, общественный транспорт в Краматорске по всем маршрутам сегодня работал до 17:00.

Напомним, в связи с внезапным аварийным отключением электроснабжения на насосной станции полностью или частично была приостановлена подача воды на три города северного региона Донецкой области — Дружковку, Константиновку и Краматорск.