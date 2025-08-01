Боевой медик «Азова» признан лучшим военным медиком Европы

Медик Национальной гвардии Украины Владимир Рыженко, известный под позывным Спрайт, получил престижную награду на международной конференции Combat Medical Care Conference 2025, которая прошла в Германии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Национальной гвардии Украины.

Он был удостоен звания «Лучший военный медик Европы» за выдающийся случай спасения раненого бойца в зимних условиях — благодаря донорской крови, сброшенной с дрона, Рыженко смог провести переливание и спасти жизнь побратиму в экстремальной боевой обстановке.

Награда вручается в рамках конференции, которая считается крупнейшим европейским форумом в области военной медицины и проводится при участии Бундесвера. В 2025 году мероприятие собрало более 1400 экспертов из 44 стран.



Вместе с Рыженко в конференции участвовали еще двое медиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины. Старший лейтенант Сергей Ротчук (позывной Джедай) представил инновационные подходы к медицинской логистике на фронте, а Ольга Тагирова (Крава) рассказала об особенностях оказания помощи за пределами «золотого часа» и о системной подготовке личного состава.



Церемония награждения сопровождалась вручением символического меча — олицетворения силы, мужества и достоинства.

Источник: НГУ