Войска РФ продвинулись в Часов Яре и Торецке: DeepState показал новые данные

Глава Кремля Владимир Путин вслед за российским Минобороны заявил о взятии города Часов Яр в Донецкой области.



«Мы уже слышали, что это не соответствует действительности — я могу вас заверить, что это полностью соответствует действительности», — сказал Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме.



Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал дезинформацией сообщение Минобороны России о взятии города. Центр противодействия дезинформации также опроверг слова Путина.



31 июля на карте аналитического проекта DeepState значительная часть территории города была обозначена как «серая зона» без устойчивого контроля одной из сторон.



Сегодняшние данные показывают, что российские оккупационные войска продвинулись в Часов Яре и Торецке.



«Противник продвинулся в Часов Яре, Торецке, Зеленом Гае, вблизи Алексеевки и Андреевки-Клевцево», — говорится в сообщении DeepState.

Карта DeepState на данный момент показывает, что под контролем российских войск только восточная часть города.