В Северске россияне подорвали мужчину с найденным FPV-дроном

Мужчина подобрал вражеский FPV-дрон на оптоволокне, оставленный в засаде на дороге. Северск, Донетчина.

В Северске (Донецкая область) местный житель стал жертвой российского FPV-дрона, который, предположительно, был замаскирован в засаде у дороги и подключён к оптоволоконному кабелю. Видео обнародовала 118 ОБрТрО «Черкасские тереошники».



Мужчина обнаружил дрон и зачем-то забрал его с собой. По предварительной версии, россияне дистанционно подорвали устройство, в результате чего человек погиб.



Этот случай подтверждает опасность брошенных вражеских БПЛА — особенно тех, что могут быть заминированы или подключены к системе дистанционного подрыва.

Ранее сообщалось, что штурмовая группа российских войск заняла одну из высот к востоку от города Северск в Донецкой области.