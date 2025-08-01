РФ массированно обстреляла Краматорск, есть пострадавшие

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

Российская армия в пятницу, 1 августа, массированно обстреляла Краматорск Донецкой области. По состоянию на 17:47 известно уже о 8 ударах по городу. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В результате атаки повреждены жилые многоэтажки, критическая инфраструктура, промышленная зона и центральная часть города», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, есть пострадавшие.





Все соответствующие службы работают на местах.



Ранее мы писали, что с 10 часов утра 1 августа в городе Краматорск Донецкой области зафиксировано 5 атак ударных дронов.

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