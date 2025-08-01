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Экипаж «Белый ангел» показал кадры эвакуации под взрывы в Покровске

01 августа 2025, 18:57

Экипаж «Белый ангел» показал кадры эвакуации под взрывы в Покровске

В Покровске проходит эвакуация. Фото: полиция В Покровске проходит эвакуация. Фото: полиция

Недавно полицейский экипаж «Белый ангел» и волонтеры под взрывы на бешеной скорости забирали жителей из разных районов прифронтового Покровска. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Среди эвакуированных — женщина, которая чудом выжила после прямого попадания снаряда в ее дом. Отметим, что ее родители погибли.

«Мама и папа сгорели, а я успела выскочить», — рассказала пострадавшая.

По словам одной из эвакуированных, во дворе дома похоронила близкого человека. Другая пожилая жительница в результате российского обстрела получила осколочное ранение ноги.

Правоохранители доставили гражданских в больницу, а остальные спасенные с помощью волонтеров отправились в тыловые регионы страны.

Ранее мы писали, что российские оккупанты пытались атаковать полицейский экипаж «Белый ангел» во время очередной эвакуации гражданских из прфиронтового Покровска. Правоохранителям удалось сбить беспилотник российской армии. 

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