В Хмельницкой области ребенок подорвался на неизвестном предмете

В Хмельницкой области в руках ребенка взорвался неизвестный предмет. Фото: полиция

В селе Жилинцы Ярмолинецкой громады в Хмельницкой области 1 августа произошел несчастный случай с участием ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«12-летний мальчик, ученик 8-го класса, находясь в гостях у знакомого, подобрал на земле неизвестный предмет, который взорвался у него в руке. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что у ребенка травматическая ампутация пальцев правой руки.



Полицейские остановили кровотечение, наложив жгут, до приезда бригады скорой помощи.



Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение городской детской больницы.



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