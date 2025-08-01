Оккупанты ударили по Краматорску: пострадавшего госпитализировали

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

В результате удара российских войск по Краматорску один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает «Суспільне. Донбасс».



Россияне массированно атаковали город с помощью дронов. Произошел пожар в многоквартирном доме, пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение.



«Попадание произошло в пятый этаж многоквартирного дома. Спасатели локализовали пожар, который произошел в результате обстрела. Во время атаки мужчина 1953 года рождения получил ожоги обеих ступней, резаные раны правой кисти», — уточнил он.



Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 1 августа, массированно обстреляла Краматорск Донецкой области. По состоянию на 17:47 известно уже о 8 ударах по городу.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях