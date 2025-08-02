Оккупанты разрушили административное здание горгаза в Константиновке

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Донецкоблгаз

В субботу, 2 августа, российские оккупанты нанесли удар по административному зданию горгазу в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил Донецкоблгаз.



Как отмечается, оккупанты разрушили три этажа офисных помещений, повредили ремонтные мастерские. Никто из работников не пострадал.



«Этот обстрел — очередное доказательство того, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и пытаются уничтожить все, что обеспечивает нормальную жизнь в прифронтовых городах», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российские войска за прошедшие сутки, 1 августа, дважды ударили по прифронтовому Покровску Донецкой области. В результате атак двое людей погибли.

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