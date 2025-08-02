Российский дрон ударил по центру Славянска: есть один пострадавший

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Ночью российская армия атаковала Славянск Донецкой области с помощью БПЛА типа «шахед». В результате удара один гражданский получил ранения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, россияне ударили по центру города, повреждена одна из визиток города — гостиница «Славянск».

Кроме того, повреждены многоэтажки и общежитие. Один человек ранен.



Ранее мы писали, что российские войска за прошедшие сутки, 1 августа, дважды ударили по прифронтовому Покровску Донецкой области. В результате атак двое людей погибли.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях