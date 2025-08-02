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Армия РФ более 40 раз атаковала Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия

02 августа 2025, 11:42

Армия РФ более 40 раз атаковала Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения та пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары российских войск попали три района Донетчины:

Покровский район. В Белозерском повреждены 3 дома, 4 хозяйственные постройки, 3 гаража и 2 автомобиля. В Мирнограде ранен человек. В Доброполье Криворожской общины ранены 2 человека, повреждены 2 дома и 2 нежилых помещения. В Белицком и Водянском Добропольской общины ранены по 1 человеку. В Покровске погибли 2 человека.



Краматорский район. В Заречном Лиманской общины разрушено 5 домов, еще по 1 — в Кривой Луке и Дробышево. В Славянске ранен человек, повреждены гостиница и 2 многоэтажки. В Краматорске повреждены многоэтажка, админздание и промзона. В Староварваровке Александровской общины поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома, 3 промздания, админздание и газопровод; в Иванополье повреждена инфраструктура.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 1 августа, погибли два человека, кроме того, десять гражданских пострадали. 

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