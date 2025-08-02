Войска РФ сбросили авиабомбы по Константиновке

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Около 04:00 утра российские войска нанесли авиационные удары управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250 по Константиновки Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате одного из взрывов был поврежден фасад учебного заведения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет, однако учебное заведение подверглось разрушениям», — отметил он.



Кроме того, еще два авиаудара были нанесены по территории коммунального предприятия. В результате обстрела повреждено административное здание предприятия, мастерская, а также техника, которая ежедневно обеспечивала жизнедеятельность громады.



Информации о пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что в субботу, 2 августа, российские оккупанты нанесли удар по административному зданию горгазу в Константиновке Донецкой области.

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