Россияне снова атаковали Славянск: есть раненая

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Около 12:00 прифронтовой Славянск снова попал под российский обстрел. В результате удара один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, оккупанты использовали реактивную систему залпового огня.



«Район Бетонмаша. Повреждены многоэтажные и частные дома», — отметил он.



Лях уточнил, что на данный момент известно об одной раненой.



Ранее мы писали, что ночью российская армия атаковала Славянск Донецкой области с помощью БПЛА типа «шахед». В результате удара один гражданский получил ранения.

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