В Дружковке уже семь пострадавших в результате российской атаки

Утром в субботу, 2 августа, россияне обстреляли центр Дружковки Донецкой области, предварительно, БПЛА «Герань-2». Зафиксировано не менее 8 попаданий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Среди раненых — шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.
Кроме того, повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три административных здания, магазин, 9 гражданских автомобилей.
Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что получили ранени пть человек.
Напомним, оккупационные войска РФ за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения та пострадавшие.
Победим цензуру вместе!