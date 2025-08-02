В Дружковке уже семь пострадавших в результате российской атаки

Россияне атаковали Дружковку. Фото: полиция

Утром в субботу, 2 августа, россияне обстреляли центр Дружковки Донецкой области, предварительно, БПЛА «Герань-2». Зафиксировано не менее 8 попаданий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Среди раненых — шесть женщин в возрасте от 22 до 71 года, а также 57-летний мужчина.



Кроме того, повреждены 2 жилых дома, торговый комплекс, три административных здания, магазин, 9 гражданских автомобилей.

Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что получили ранени пть человек.



Напомним, оккупационные войска РФ за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения та пострадавшие.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях