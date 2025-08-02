Спецоперация ГУР в захваченном Мелитополе: погибли пять «кадыровцев»

2 августа на окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с военнослужащими оккупационного подразделения «Ахмат» внутри. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



В результате детонации все пять пассажиров погибли. Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем автомобиле.



Кроме того, был уничтожен мобильный комплекс РЭБ.



Ранее мы писали, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес точечный авиаудар по мосту вблизи села Юнаковка Сумской области, разрушив одну из плит и сделав невозможным проезд российской автомобильной и тяжёлой техники.

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