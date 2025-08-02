Ракетный удар по Киеву: россияне убили молодую семью из Славянска. Фото: Вадим Лях

В результате ракетной атаки по Киеву 31 июля погибла молодая семья из Славянска Донетчины. Ночной удар по девятиэтажному дому в Святошинском районе столицы унес жизни 31 человека, в том числе пятерых детей. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«В разрушенном подъезде проживала семья наших земляков: 23-летние Никита и София Ламеховы, их 2-летний сын Лев. София была беременна», — отметил он.



По словам Ляха, Никита и София уехали из Славянска в Киев летом 2022 года. Молодые люди были ровесниками. Они родились в Славянске в 2002 году, оба учились в местной 17 школе, окончили сельскохозяйственный техникум.





«Никита и София в 2022 году сыграли свадьбу, в том же году на свет появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ. Семья снимала квартиру на 5 этаже многоэтажки. Тела погибших нашли под завалами только через сутки», — уточнил начальник администрации.



Семью похоронят в родном Славянске. У Софии остались родители, три младших брата, две бабушки. У Никиты — мама, папа, бабушка и младшая сестра.



Напомним, ночью 31 июля российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Больше всего пострадал Святошинский район. По данным Воздушных сил, армия РФ запустила по Украине 309 дронов и восемь крылатых ракет.



Из-под завалов деблокировали тела 31 человека, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было два года. Всего в результате атаки 31 июля ранения получили 159 человек, из них 16 детей.



Кроме того, в результате ракетного удара погибла семья из Донбасса.

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