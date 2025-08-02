Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Один гражданский погиб при обстреле Константиновки

02 августа 2025, 16:10

Один гражданский погиб при обстреле Константиновки

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия из ствольной артиллерии обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме», — уточнил он.

Кроме того, в результате обстрела повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.

Горбунов в очередной раз призвал жителей громады эвакуироваться.

Ранее мы писали, что около 04:00 утра российские войска нанесли авиационные удары управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250 по Константиновки Донецкой области. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:59
Спецоперация ГУР в захваченном Мелитополе: погибли пять «кадыровцев»
15:46
В оккупированном Мариуполе мужчина убил родную мать, нанеся ей 60 ударов ножом
12:10
FPV-дрон ВСУ уничтожил КАБ РФ, упавший на позиции оккупантов
19:00
12 лет тюрьмы: экс-главврача Скадовска осудили за коллаборационизм
17:05
В оккупированном Мариуполе 18-летнего жителя приговорили к семи годам «за госизмену и шпионаж»
16:37
С 1 августа в оккупированном Донецке вырастет стоимость проезда в ряде автобусов
14:58
Депутат-коллаборант передал в РФ 24 тыс. тонн урожая
14:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
13:45
«АТЕШ» раскрыл радиолокационную роту в Севастополе
12:00
РФ использует археологию для грабежа и пропаганды на ВОТ
11:23
Паспорт или штраф: на оккупированной части Запорожья россияне заставляют оформлять автостраховку по-русски
21:31
В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга
21:23
Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке
18:08
Пожары на Луганщине: огонь подобрался к селу
17:48
В больнице Бердянска отключена система подачи кислорода
15:38
С 2026 года на оккупированных территориях Украины выплаты по инвалидности будут производить только по документам РФ
12:44
Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года
11:33
ГУР выявило списки похищенных РФ украинских детей в Крыму
11:26
В Бердянске звучали взрывы: удар по военному объекту на Ближней косе
10:50
На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ
все новости
17:40
В Украину вернули девушку, которая почти 11 лет жила на оккупированной территории
17:18
Дроны атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ, вспыхнул пожар
16:58
Власти Брянской области РФ сообщили о подрыве моста
16:10
Один гражданский погиб при обстреле Константиновки
15:55
Ракетный удар по Киеву: россияне убили молодую семью из Славянска
15:28
Ночью ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в России
14:59
Спецоперация ГУР в захваченном Мелитополе: погибли пять «кадыровцев»
14:27
В Дружковке уже семь пострадавших в результате российской атаки
13:58
Россияне снова атаковали Славянск: есть раненая
13:16
Журналистку Викторию Рощину наградили орденом Свободы посмертно
12:54
Войска РФ сбросили авиабомбы по Константиновке
11:42
Армия РФ более 40 раз атаковала Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия
11:20
Оккупанты разрушили административное здание горгаза в Константиновке
10:53
Российский дрон ударил по центру Славянска: есть один пострадавший
10:23
Россияне обстреляли прифронтовой Покровск: погибли двое людей
09:44
Этой ночью ПВО сбила 45 дронов
09:20
За сутки армия РФ убила двух человек и ранила 10 в Донецкой области
21:16
Оккупанты ударили по Краматорску: пострадавшего госпитализировали
20:58
Массированный ракетный удар по Киеву: погибла семья из Донбасса
20:09
В Хмельницкой области ребенок подорвался на неизвестном предмете
все новости
ВИДЕО
Спецоперация ГУР в захваченном Мелитополе: погибли пять «кадыровцев» Спецоперация ГУР в захваченном Мелитополе: погибли пять «кадыровцев»
02 августа, 14:59
В Покровске проходит эвакуация. Фото: полиция Экипаж «Белый ангел» показал кадры эвакуации под взрывы в Покровске
01 августа, 18:57
Мужчина подобрал вражеский FPV-дрон на оптоволокне, оставленный в засаде на дороге. Северск, Донетчина. В Северске россияне подорвали мужчину с найденным FPV-дроном
01 августа, 17:27
Краматорск: пожар возник в квартире многоэтажного дома после попадания беспилотника. Фото: Оперативный Краматорск В Краматорске российский дрон попал в многоэтажный дом: горят квартиры
01 августа, 17:25
Трое взрослых и дети в больнице: хроника атак на Днепропетровщину 1 августа Трое взрослых и дети в больнице: хроника атак на Днепропетровщину 1 августа
01 августа, 15:22
Последствия удара по мосту в районе Юнаковки. МиГ-29 ВСУ разбил мост для техники РФ у Юнаковки
01 августа, 13:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор