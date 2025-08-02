Один гражданский погиб при обстреле Константиновки

Российская армия из ствольной артиллерии обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме», — уточнил он.
Кроме того, в результате обстрела повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.
Горбунов в очередной раз призвал жителей громады эвакуироваться.
Ранее мы писали, что около 04:00 утра российские войска нанесли авиационные удары управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250 по Константиновки Донецкой области.
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