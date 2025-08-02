Один гражданский погиб при обстреле Константиновки

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия из ствольной артиллерии обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Человек получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме», — уточнил он.



Кроме того, в результате обстрела повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.



Горбунов в очередной раз призвал жителей громады эвакуироваться.



Ранее мы писали, что около 04:00 утра российские войска нанесли авиационные удары управляемыми авиационными бомбами ФАБ-250 по Константиновки Донецкой области.

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