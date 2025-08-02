Власти Брянской области РФ сообщили о подрыве моста

В Брянской области ВСУ взорвали мост. Фото: телеграм-канал «Подслушано»

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявили, что «украинские военные наносли удары по объектам гражданской инфраструктуры России». В частности, был поврежден мост.



«ВСУ совершили террористическую атаку по территории Климовского района. В результате сброса взрывных устройств вблизи населенного пункта Рудня-Цата поврежден мост», — отметил он.



Богомаз добавил, что пострадавших нет.



Ранее мы писали, что в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийства и ранения гражданских жителей.

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