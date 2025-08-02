В Украину вернули девушку, которая почти 11 лет жила на оккупированной территории

С временно оккупированной территории удалось вернуть 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.



«Несмотря на все ограничения, девушка дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский вуз. Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки и возвращении ее домой», — отметил он.



Возвращение девушки удалось благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.



Ранее мы писали, что Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий.

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