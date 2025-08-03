Донецкая область: Константиновка, Северск, Покровск, Райское — пять погибших мирных жителей

Донецкая область находится под непрекращающимся огнем российской армии. Прицельные удары принесли новые потери в регион.

За минувшие сутки, 2 августа, в результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Два человека поибли в Константиновке, еще по одному погибшему — в Северске, Покровске и селе Райское.

Кроме того, ранения получили 11 мирных жителей региона.

Напомним, вчера, 2 августа, российская армия из ствольной артиллерии обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб.