Донецкая область: Константиновка, Северск, Покровск, Райское — пять погибших мирных жителей

Донецкая область находится под непрекращающимся огнем российской армии. Прицельные удары принесли новые потери в регион.
За минувшие сутки, 2 августа, в результате обстрелов российскими войсками в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.
Два человека поибли в Константиновке, еще по одному погибшему — в Северске, Покровске и селе Райское.
Кроме того, ранения получили 11 мирных жителей региона.
Напомним, вчера, 2 августа, российская армия из ствольной артиллерии обстреляла Константиновку Донецкой области. Один человек погиб.