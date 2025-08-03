Deep State: Противник продвинулся у четырех населенных пунктов Донетчины

Карта обновлена: противник продвинулся в Донецкой области. Согласно данным проекта Deep State, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области.
Речь идет о селах Торское (Лиманская громада), Ореховое (Покровская громада), Зеленое Поле (Краматорский район) и Новополь (Волновахский район).
Источник: Deep State
«Карта обновлена. Противник продвинулся в районе Торского, Орехового, Зеленого Поля и Новополя», — говорится в сообщении Deep State.
Напомним, за июль российские войска оккупировали 564 квадратных километра украинской территории.