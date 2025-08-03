Херсонщина второй день под обстрелами: удары по мосту, жилым кварталам, волонтерам и полицейским

Херсон второй день подряд подвергается массированным обстрелам со стороны российской армии. Утром 3 августа оккупанты вновь ударили по городу корректируемыми авиабомбами, нанеся повреждения автомобильному мосту и жилым кварталам.

За последние сутки в Херсонской области вспыхнуло 19 пожаров, из которых 7 вызваны вражескими атаками. Горели частные дома, хозяйственные постройки и нежилые здания, пострадал газопровод. Также спасатели ликвидировали возгорания на территории более 7 гектаров экосистем, говорится в сводке ГСЧС Херсонщины.

Спасатели ликвидируют последствия российских атак на Херсонщине. ФОТО ГСЧС Херсонской области

Национальная полиция Украины зафиксировала новые военные преступления России на деоккупированных территориях Херсонского и Бериславского районов.



В течение суток враг активно применял артиллерию, минометы, FPV-дроны, авиационные бомбы и скиды с БПЛА. Под обстрел попали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Садовое, Чернобаевка, Ромашково, Широкая Балка, Береговое, Софиевка, Томарино, Золотая Балка, Веселое и Казацкое.

Последствия российских атак на Херсонщину. ФОТО полиции Херсонской области



Повреждено как минимум 30 объектов инфраструктуры: 12 частных домов, 4 многоквартирных здания, 7 автомобилей, 4 хозяйственные постройки, газопровод, мост и административное здание.



В ночь на 3 августа в результате артобстрела Днепровского района Херсона погиб 77-летний мужчина. Утром по микрорайону «Корабел» был нанесен артиллерийский удар — погибла 68-летняя женщина, еще четверо местных жителей получили тяжелые ранения.



В Ромашковом FPV-дрон атаковал автомобиль волонтеров. Пострадали мужчины 30 и 57 лет — у обоих минно-взрывные травмы и контузии.



В ходе артобстрела ранены двое полицейских: 61-летний госслужащий получил минно-взрывную травму и контузию, 44-летний старший сержант полиции — акубаротравму.

Напомним, в ночь на 3 августа Славянск Донецкой области снова подвергся вражескому обстрелу, а в Краматорске продолжают искать людей под развалинами разрушенного 31 июля дома.