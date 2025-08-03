Бойцы ГУР ликвидировали оккупантов в Зеленом Гаю на Донетчине

Оккупанты поплатились за поспешный рапорт: бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российских военных, которые устроили фотосессию в селе Зеленый Гай на Донетчине.

По информации ГУР, российская армия продолжает безуспешные попытки прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться о мнимых «победах». Одна из таких групп решила сфотографироваться в Зеленом Гаю, заявив об очередной «захваченной» позиции на пути к Днепропетровщине.

Однако оккупанты оказались в зоне ответственности подразделения «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. Их «триумф» оказался недолгим — противник был оперативно ликвидирован.



В подразделении «Братство» подчеркнули: «любое появление врага на украинской земле с оружием и российскими флагами заканчивается одинаково — полным уничтожением».

Напомним, в результате спецоперации ГУР в захваченном Мелитополе погибли пять кадыровцев.