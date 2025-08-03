Генерал-лейтенант Кривоножко возглавил Воздушные Силы Украины

В День Воздушных сил, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении нового командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Должность занял Герой Украины, генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

«Сегодня я назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. Самое важное — обеспечить комплексное развитие украинской боевой авиации и системы ПВО, наладить эффективное взаимодействие между ВСУ, Генштабом, Минобороны, нашими партнерами и экспертным сообществом, которое искренне желает Украине силы и победы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.



Помимо этого президент подписал указы об освобождении от должностей Андрея Юрченко, ранее возглавлявшего Рубежанскую военную администрацию, и Сергея Гайдая, бывшего главой Мукачевской районной государственной администрации. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства.