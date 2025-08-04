Трое сотрудников ТЦК пойдут под суд за силовое задержание и избиение

На Ровненщине суд рассмотрит дело сотрудников ТЦК, силой мобилизовавших мужчину. Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении трех сотрудников Дубенского районного ТЦК, которые незаконно задержали и избили мужчину. Обвинительные акты направлены в суд.



Инцидент произошел в феврале 2025 года в селе Иванье. Сотрудники ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном автомобиле. После того как тот отказался остановиться, его сбили. В ответ мужчина произвел предупредительный выстрел в воздух из сигнального пистолета, который имел при себе. Это разозлило сотрудников военкомата: они применили слезоточивый газ и силой затолкали его в машину.



Двое из них решили «наказать» мужчину — они нанесли ему многочисленные удары по телу и голове. Потерпевший получил легкие телесные повреждения. Насилие прекратилось лишь после того, как мужчина согласился «на диалог». Позднее он прошел военно-врачебную комиссию и был мобилизован в армию.



В июне 2025 года работникам ТЦК сообщили о подозрении. В ходе следствия они полностью признали вину и после завершения суда выразили намерение перевестись в боевые бригады.



Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора. Двое из них также — по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины — пытки с целью принудить пострадавшего к действиям против его воли. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, мучина разбился насмерть в Николаеве, убегая от ТЦК.