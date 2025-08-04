Глина, гранит и зерно под контролем РФ: против кого Зеленский ввел санкции на оккупированной территории

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №579/2025, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 3 августа о применении персональных санкций против 39 физических и 23 юридических лиц. В основном речь идет о гражданах и компаниях, связанных с незаконным вывозом зерна с временно оккупированных территорий Украины и разработкой недр в этих регионах. Большинство фигурантов — граждане РФ и российские фирмы, однако в списке также есть компании из Омана и Египта.

Зеленский ввел санкции против «теневого флота» и вывозящих зерно с оккупированных территорий

Среди юридических лиц под санкциями оказались 12 предприятий, зарегистрированных на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также компании из Москвы, Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей РФ. Физические лица, внесенные в список, либо напрямую связаны с этими компаниями, либо являются капитанами судов так называемого «теневого флота», который участвовал в вывозе зерна. Один из них имеет гражданство Омана, остальные — россияне.

Согласно решению СНБО, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать о санкциях компетентные органы ЕС, США и других стран и инициировать введение аналогичных ограничений.

Кроме того, в тот же день Зеленский подписал указ №578/2025 о санкциях против 94 человек и пяти юридических лиц, связанных с «теневым» флотом танкеров, используемым Россией. В список попали граждане РФ, Индии, Грузии, Бангладеш и Китая, а также российские судоходные компании, включая «Газпромнефть Шиппинг» и «Арго Танкер Групп».

Какие украинские фирмы на оккупированном Донбассе захватили россияне

Согласно данным, обнародованным украинскими властями, ряд предприятий, зарегистрированных в России и ведущих деятельность на временно оккупированных территориях, системно получают прибыль от разработки украинских недр, уплачивают налоги в бюджет РФ и выпускают продукцию, которую можно использовать в оборонной промышленности.



Среди юридических лиц, попавших под санкции, указаны следующие компании:



ООО «Екатериновский карьер»

Использует мощности украинского предприятия ООО «Укрроскаолин» для добычи каолина на месторождении «Екатериновское» в Донецкой области. Каолин — стратегически важное сырье, которое применяется в керамике, металлургии и военной промышленности.



ООО «Ника Трейд Инвест»

Осуществляет добычу полезных ископаемых на месторождении «Белая Балка», используя активы украинских компаний НПП «Донбаснерудпром» и ООО «Донбаскерамика». Эти активы эксплуатируются без согласия Украины, в нарушение международного права.



ООО «Алчевскпромгрупп»

Зарегистрировано в Российской Федерации. Работает на оккупированной территории Луганской области. Фирма связана с добычей и переработкой сырья, возможное использование которого также может затрагивать нужды оборонно-промышленного комплекса РФ.



ООО «Гильдия Групп»

Зарегистрирована в России, юридический адрес: Украина, Донецкая обл., г. Донецк, ул. Шаповалова, 3А. Участвует в промышленной и логистической деятельности в регионе, подконтрольном российским оккупационным силам.



ООО «Каранский карьер»

Юридически оформлена в РФ, фактический адрес: Украина, Донецкая область, пгт Мирное, ул. Ленина, 6. Занимается добычей минерального сырья, при этом осуществляет деятельность без лицензий от украинского государства.



ООО «Криос Логистик»

Зарегистрирована в России, расположена по адресу: Украина, г. Ясиноватая, ул. Октябрьская (Жовтнева), 186. По открытым данным, может участвовать в логистике и поставках материалов двойного назначения, в том числе для нужд военных формирований РФ.

ООО «Тельмановский карьер»

Адрес: Украина, Донецкая область, пгт Тельманово, пер. Садовый, 3. Юридическая регистрация — Россия. Компания занимается добычей нерудных материалов и фактически контролируется оккупационной администрацией.



ООО «Успенский карьер»

Адрес: Украина, Луганская область, с. Волнухино (Лутугинский округ), ул. Карьерная, 1. Формально зарегистрирована в РФ. Специализируется на разработке полезных ископаемых, налоговые отчисления направляются в бюджет Российской Федерации.



Все вышеуказанные компании были включены в санкционный список указом президента Украины №579/2025. Украинская сторона призывает международных партнеров — Европейский Союз, США и другие страны — ввести зеркальные ограничения против этих юридических лиц.

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