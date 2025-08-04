Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: ВАКС отправил под стражу нардепа Алексея Кузнецова

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения народному депутату Алексею Кузнецову, который является одним из подозреваемых по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ. Об этом передает пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и корреспондент издания «Суспільне».
Таким образом ВАКС отправил нардепа под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.
«Суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога», — говорится в сообщении.
Решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.
Ранее мы писали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ. Среди них бывшая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и народный депутат Украины Алексей Кузнецов.
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