В Днепропетровской области разоблачен «крот» в ВСУ

На территории Днепропетровской области был задержан мобилизованный военнослужащий боевой бригады Госспецтранспортной службы Минобороны, который передавал информацию врагу. Его разоблачили еще во время прохождения общевойсковой подготовки на одном из полигонов, сообщается на сайте СБУ.



Россияне завербовали его вскоре после мобилизации — за пророссийские высказывания в соцсетях он попал в поле зрения спецслужб РФ. Главной задачей агента было корректировка воздушных ударов по позициям украинских военных в Днепропетровской области.

СБУ задокументировала передачу координат украинской военной части, где проходил подготовку задержанный. Впоследствии он начал собирать информацию о расположении других подразделений, по которым россияне планировали нанести ракетные удары. Собранные данные он передавал куратору через мессенджер, используя Google-карты с точной геолокацией и описаниями потенциальных целей.

Сейчас задержанный находится под стражей без права на внесение залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье разоблачили военного Нацгвардии, работавшего на российские спецслужбы.