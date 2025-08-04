Над Украиной сняли пролёт семи ударных дронов РФ подряд

В небе над Украиной зафиксирован пролёт сразу семи российских ударных БПЛА.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором зафиксирован пролёт сразу семи российских ударных беспилотников. Все дроны летели один за другим, что может свидетельствовать о попытке перегрузить системы ПВО или синхронизировать удары по целям.



По оценке экспертов, такой плотный строй характерен для массированных атак, когда БПЛА запускаются волнами — с целью пробить оборону или отвлечь средства ПВО на ложные цели.



Ранее стало известно, что в ночь на 4 августа оккупационные войска РФ выпустили по Украине 162 дрона с разных направлений, а также одну ракету.

По сообщениям в СМИ, Россия готовится к возможности запускать до тысячи «шахедов» в сутки — для массированных атак на Украину.