Спецпредставитель Трампа прибудет в Москву 6 августа

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву 6 августа. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на информированные источники.



Один из собеседников агентства уточнил: «Ориентируемся на среду».

Напомним, информацию о маршруте подтвердили Белый дом и лично Дональд Трамп. По словам американского лидера, поездка Уиткоффа в Россию будет посвящена поиску путей урегулирования конфликта на территории Украины, а также обсуждению возможных новых санкций против Москвы.



Ранее, президент США Дональд Трамп поставил четкий срок для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной — до 8 августа.