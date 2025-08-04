Что слышат люди при пролёте ракеты «Кинжал»

Самолёт МиГ-31К — один из носителей ракеты «Кинжал», которая вызывает громовой звук при пролёте из-за эффекта конуса Маха.

Авиационный канал AviVector объяснил, что именно слышат жители Киева и других городов во время пролёта ракеты «Кинжал».



Аэробаллистическая ракета движется быстрее звука, опережая звуковые волны, которые сама же создаёт. Эти волны накладываются друг на друга, формируя мощную ударную волну в виде конуса.

Этот эффект называется конусом Маха — область, где звуковые волны сжимаются в результате движения объекта со сверхзвуковой скоростью. Именно он и вызывает резкий, взрывоподобный звук, который слышат люди на земле.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, сколько времени имеют города после запуска ракеты «Кинжал».