Что слышат люди при пролёте ракеты «Кинжал»

Авиационный канал AviVector объяснил, что именно слышат жители Киева и других городов во время пролёта ракеты «Кинжал».
Аэробаллистическая ракета движется быстрее звука, опережая звуковые волны, которые сама же создаёт. Эти волны накладываются друг на друга, формируя мощную ударную волну в виде конуса.
Этот эффект называется конусом Маха — область, где звуковые волны сжимаются в результате движения объекта со сверхзвуковой скоростью. Именно он и вызывает резкий, взрывоподобный звук, который слышат люди на земле.
Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, сколько времени имеют города после запуска ракеты «Кинжал».
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