В Севастополе 117 российских захватчиков готовят к работе в администрации

Оккупанты готовят новую волну «кадров» для власти в Севастополе. Иллюстративное фото, созданное с помощью ИИ.

Оккупанты в Севастополе готовят новую волну «кадров» для власти. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



С 1 сентября ещё 117 российских захватчиков будут проходить переподготовку для работы в органах государственного и муниципального управления. 30 из них получат личных «наставников» из числа руководства.



Ещё 11 «героев СВО» уже оформили себе высшее образование по льготной программе. Обязательное условие — непосредственное участие в боевых действиях, причём на боевых должностях.

Ранее сопротивление украинцев и крымских татар «АТЕШ» выявило отдельную радиолокационную роту оккупантов в районе Фиолент (Севастополь).