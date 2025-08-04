Ермак: Украина готова к переговорам, Песков снова тянет время

Заявление Дмитрия Пескова о «возможной» встрече выглядит как очередная попытка потянуть время, поскольку в нем полностью отсутствует конкретика. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.



«Позиция Украины остается неизменной: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры — все, кто по-настоящему заинтересован в мире, — поддерживают необходимость проведения такой встречи», — подчеркнул Ермак.

Он также сообщил, что написал статью для The Washington Post о том, как остановить военную машину Путина.



Удар по ключевым структурам Кремля. «Росатом» и «Роскосмос» — не гражданские, а военные институты. Первый участвует в разработке ядерного оружия и контролирует оккупированную Запорожскую АЭС, второй — предоставляет спутниковые данные для наведения ракет. Против них необходимы полные санкции и изоляция от западных технологий.

Перекрытие финансовых каналов. Частичное отключение российских банков от SWIFT в 2022 году — это лишь начало. «Газпромбанк», через который проходит большая часть торговли энергоресурсами и товарами двойного назначения, должен быть отключен наряду с другими посредниками.

Закрытие технологических лазеек. РФ импортирует миллиарды долларов микросхем и электроники для дронов и ракет через посредников в Китае и Центральной Азии. Вторичные санкции против таких компаний и банков должны стать стандартом.

Борьба с «теневым» нефтяным флотом. Необходимо ввести санкции против российских портов, судов и операторов, которые отключают навигационные трекеры и осуществляют перевалку нефти в открытом море для сокрытия происхождения.

Удар по криптоинфраструктуре. Биржи и криптокошельки, через которые проходят нелегальные платежи для нужд российской оборонки, должны быть заблокированы.

«Война России против Украины — это не только наша трагедия, но и глобальная угроза. Механизмы ее остановки есть. Осталось только применить их — быстро и решительно», — подытожил Ермак.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву 6 августа. Информацию об этом подтвердили Белый дом и лично Дональд Трамп.