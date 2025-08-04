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Ситуация у Константиновки: противник стремится перекрыть логистику к Торецку — DeepState

04 августа 2025, 20:28

Ситуация у Константиновки: противник стремится перекрыть логистику к Торецку — DeepState

Противник активно пытается перекрыть логистические маршруты в направлении Торецка и Щербиновки. О ситуации вокруг Константиновки сообщили аналитики DeepState.

Источник: DeepState

В районе Белой Горы продолжается интенсивное давление на село. Противник пытается закрепиться и установить над ним контроль. Подразделения, удерживающие этот участок, испытывают нехватку ресурсов и нуждаются в ротации, однако продолжают держать оборону.

Захват Белой Горы и Александро-Шультиного может позволить противнику создать там опорные пункты для размещения операторов FPV-дронов. Дополнительно враг, вероятно, попытается занять высоты вокруг этих сел, так как они расположены в низинах.

С момента взятия под контроль Романовки враг активно продвигается в сторону Яблуновки и Александро-Калинового. Их захват значительно усложнит логистику для Щербиновки и Петровки. По имеющимся данным, российские силы почти полностью заняли Яблуновку и ведут бои за закрепление в Александро-Калиновом.

В случае успеха противник, скорее всего, попытается продолжить наступление в сторону Берестков и Катериновки, что создаст дополнительную угрозу полного перекрытия снабжения. Вновь уязвимыми становятся фланги, и возможная потеря вышеуказанных позиций может иметь крайне негативные последствия для Торецка и всей городской агломерации, через которую проходит ключевая логистика.

Напомним, российская армия днем в понедельник, 4 августа, обстреляла Константиновку из ствольной артиллерии. 

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