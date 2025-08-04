Следом за Нидерландами несколько стран объявят о поставках оружия США для Украины

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшие недели несколько стран объявят о намерении профинансировать закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.



Это станет частью нового механизма поддержки под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), запущенного США и НАТО, пишет Reuters. Новый механизм PURL позволит странам НАТО направлять добровольные взносы на закупку американского оружия.



По словам дипломата, страны-члены НАТО последуют примеру Нидерландов, которые уже пообещали передать Киеву военную помощь на сумму 500 миллионов евро. В пакет, среди прочего, войдут ракеты и комплектующие для систем ПВО Patriot.



Ранее Германия также заявила о готовности передать Украине две дополнительные системы Patriot, которые будут получены от США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-участницы Альянса срочно закупить американское вооружение для Украины, чтобы ускорить помощь.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще раз заявил, что США введут санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие в Украине.