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В Краматорске завершили разбор завалов — семь погибших мирных жителей

04 августа 2025, 21:56

В Краматорске завершили разбор завалов — семь погибших мирных жителей

Число погибших в результате вражеского удара по центральной части Краматорска в Донецкой области, нанесенного 31 июля, возросло до семи человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

В результате атаки были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.

В течение 4 августа спасатели разобрали и вывезли 780 тонн разрушенных конструкций. Из-под завалов было извлечено тело одного погибшего, а также фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.

Напомним, российские военные использовали беспилотник «Молния-2» для нанесения удара по двору многоквартирного жилого дома в городе Краматорск Донецкой области.

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