В Краматорске завершили разбор завалов — семь погибших мирных жителей

Число погибших в результате вражеского удара по центральной части Краматорска в Донецкой области, нанесенного 31 июля, возросло до семи человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.



В результате атаки были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.



В течение 4 августа спасатели разобрали и вывезли 780 тонн разрушенных конструкций. Из-под завалов было извлечено тело одного погибшего, а также фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.

Напомним, российские военные использовали беспилотник «Молния-2» для нанесения удара по двору многоквартирного жилого дома в городе Краматорск Донецкой области.