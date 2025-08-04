Оккупационные власти продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, превращая захваченные территории Донбасса в зону страха, доносов и произвола.



Российские оккупационные силы продолжают репрессии против мирного населения на временно захваченных территориях Донецкой области. Только за последний месяц, по данным кремлевских приспешников, представители Росгвардии совместно с военной контрразведкой задержали не менее 15 человек, которых обвинили в «пособничестве Вооруженным силам Украины».



Кроме того, еще 11 жителей были объявлены «террористами» за публикации в интернете и якобы принадлежность к организациям, запрещенным в РФ. Подобные обвинения широко используются российскими спецслужбами как инструмент давления и устрашения среди местного населения, отказывающегося мириться с оккупацией.



По сообщениям пропагандистских СМИ, также установлены более 60 человек, которым российская ФСБ инкриминирует «другие уголовные преступления». Однако в условиях полной изоляции региона от украинских и международных наблюдателей речь идет о политически мотивированных преследованиях и нарушениях прав человека.

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