На Донетчине за сутки пострадали трое гражданских

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 4 августа, в Донецкой области получили ранения трое гражданских. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 4 августа россияне ранили 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Доброполье и Ильиновке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3393 человека, получили ранения — 7794 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что Лозовая в Харьковской области подверглась самому массированному обстрелу с начала полномасштабного вторжения.

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