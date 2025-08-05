РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО сбила 29 целей

ПВО сбила 29 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия в ночь на 5 августа запустила по Украине дроны и баллистику. Противовоздушная оборона сбила 29 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 5 августа (с 19:00 4 августа) противник атаковал 46 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области», — говорится в сообщении.



По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 29 БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке Украины.





Кроме того, зафиксировано попадание 17 БПЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.



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