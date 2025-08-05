Войска РФ ударили по населенным пунктам Донетчины: много повреждений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрация Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары российских войск попали три района:



Покровский район. В Доброполье ранен человек.



Краматорский район. В Лимане поврежден дом, в Дробышево — 5. В Ильиновке ранен человек, повреждены дом и гараж. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, админздание и 2 газопровода; в Иванополье повреждены 13 домов, еще 1 — в Белокузьминовке.



Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 4 августа, в Донецкой области получили ранения трое гражданских.

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