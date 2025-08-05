Европа испытала ракету, которая уничтожает самолеты-«невидимки»

В Европе успешно протестировали новую ракету, которая способна сбивать самолеты-«невидимки», крылатые и баллистические ракеты. Испытания прошли во Франции, на полигоне DGA Essais de Missiles, сообщает компания-разработчик Eurosam.



Ракета под названием ASTER B1NT весит 450 кг и может поражать цели на расстоянии до 150 километров. Ее оснастили новым двигателем и системой управления, что сделало ее более маневренной — особенно на финальном этапе перехвата цели.



Эта ракета станет частью новой системы противовоздушной обороны SAMP/T NG, которая заменит предыдущую версию, стоящую на вооружении Франции и Италии. Новая система будет работать быстрее, точнее и эффективнее благодаря современному радару и цифровым технологиям.



ASTER — единственная европейская ракета, способная перехватывать не только обычные, но и гиперзвуковые цели. Она оснащена новейшей системой наведения и может работать в составе оборонительных систем НАТО, говорится в сообщении разработчиков.

Напомним, ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировал международный патент (WO) на промышленный образец самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана».